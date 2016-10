Feinstaub in Stuttgart Feinstaubalarm – Grüne für 80 auf A 8

Von Konstantin Schwarz 25. Oktober 2016 - 14:06 Uhr

Die Stadt hat für Donnerstag den ersten Feinstaubalarm ausgerufen.Foto: dpa

Erstmals in diesem Herbst löst die Landeshauptstadt Feinstaubalarm aus. Autofahrer sollten ihren Wagen stehen lassen und Bus und Bahn nutzen.

Stuttgart - Weil die Schadstoffwerte in der Luft steigen und der Luftaustausch sich verschlechtert, hat die Landeshauptstadt für Donnerstag, 0 Uhr, Feinstaubalarm ausgelöst. Dann sollten Fahrzeuge möglichst stehen bleiben. Komfortkamine sollen schon am Mittwoch ab 18 Uhr nicht mehr angefeuert werden. Erwachsene können von Donnerstag an im Gebiet des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS) mit einem Kinderticket zum halben Preis fahren. Das Ende des Alarms ist offen.

Bereits von Januar bis zum 15. April hatten Stadtverwaltung, Regierungspräsidium und Verkehrsministerium mit einem Alarm die zu hohe Belastung der Luft mit Feinstaub und Stickoxiden bekämpft. Diese freiwillige Phase brachte allerdings kaum eine Reduzierung der Verkehrsmenge. Für die nun zweite freiwillige Phase wurden die Anreize zum Umstieg auf Bus und Bahn erhöht.

Schon an 34 Tagen Überschreitungen

Aktuell sagt der Deutsche Wetterdienst Dienst (DWD) für mindestens Donnerstag und Freitag ein stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre voraus. Dann wird die Konzentration von Feinstaub und Stickstoffdioxid stark ansteigen, die Grenzwerte würden überschritten. Beim Feinstaub sind sie am Messpunkt Neckartor bis jetzt bereits an 34 von 35 pro Jahr erlaubten Tagen gerissen worden.

Die EU hat ein Strafverfahren gegen Deutschland wegen dieser Überschreitungen eingeleitet, aber noch keine Klage eingereicht. Zwei Anwohner des Neckartores haben in einem Vergleich vor dem Verwaltungsgericht erreicht, dass die Verkehrsmenge am Neckartor 2018 um 20 Prozent reduziert werden muss, wenn auch 2017 die Grenzwerte gerissen würden.

Firmen räumen Heimarbeitstage ein

Die Stadt appelliert daher, den öffentlichen Nahverkehr oder das Fahrrad zu nutzen oder zu Fuß zu gehen und Fahrgemeinschaften zu bilden. Firmen räumen an den Alarmtagen Heimarbeit ein.

Der Feinstaubalarm dauert mindestens zwei aufeinanderfolgende Tage. Um ihn aufzuheben muss der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine nachhaltige und deutliche Verbesserung des Austauschvermögens vorhersagen.