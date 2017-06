Feiertag vergessen Eltern lassen Kind an geschlossener Schule zurück

Von red/dpa/lsw 15. Juni 2017 - 20:04 Uhr

Eltern im Ortenaukreis haben den Feiertag Fronleichnam vergessen – und ihr Kind an einer geschlossenen Schule zurückgelassen. (Symbolbild) Foto: AP

Nicht jedes Bundesland feiert Fronleichnam mit einem gesetzlichen Feiertag. Dass in Baden-Württemberg die Schulen an diesem Tag geschlossen sind, haben Eltern im Ortenaukreis wohl nicht gewusst. Sie haben ihre Tochter vor veschlossener Tür zurückgelassen.

Kappel-Grafenhausen - Eltern im Ortenaukreis haben den Feiertag Fronleichnam vergessen - und ihre Tochter vor der geschlossenen Schule abgesetzt.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilte, hatten sie die Fünfjährige am Donnerstag an der Straße aussteigen lassen und waren dann weggefahren. Für das Kind wurde es ein einsamer Vormittag: Die Schule hatte wegen des Feiertags geschlossen. Die Eltern aus Frankreich hatten den Feiertag in Baden-Württemberg offensichtlich vergessen.

Eltern aus Frankreich

Das Mädchen brach in Tränen aus und wurde laut Polizei im Schulhof von einer Nachbarin gefunden. Die Beamten konnten über die Schulleitung einen Betreuer der Schule verständigen, der sich um das Kind kümmerte. Die Eltern, die aus Frankreich kamen, hätten nicht mehr befragt werden könnten, sagte ein Sprecher. Daher sei unklar, warum sie das Kind überhaupt während der Pfingstferien zu der deutsch-französischen Gemeinsschaftsschule brachten. Möglicherweise habe es in den Ferien ein Betreuungsangebot an der Schule gegeben - das an dem Feiertag allerdings nicht stattgefunden habe.