Feier in Freiberg am Neckar Altbürgermeister Herbert Schlagenhauf wird 80

Von Philipp Obergassner 01. Januar 2017 - 10:00 Uhr

Herbert Schlagenhauf wird am 2. Januar 80 Jahre alt.Foto: Kuhnle

Der Altbürgermeister von Freiberg am Neckar, Herbert Schlagenhauf, feiert an diesem Montag, 2. Januar 2017, Geburtstag. Er gilt bis heute als der „Architekt Freibergs“, weil er das Zusammenwachsen der Reformkommune maßgeblich mitbestimmt hat.

Freiberg/Neckar - Der Altbürgermeister von Freiberg am Neckar, Herbert Schlagenhauf, wird an diesem Montag 80 Jahre alt. Die Stadtverwaltung feiert dies mit einem Empfang am Samstag, 7. Januar, um 11 Uhr im Prisma. Schlagenhauf war der erste Bürgermeister der neuen Stadt Freiberg, die durch den Zusammenschluss der Orte Beihingen, Geisingen und Heutingsheim im Jahr 1972 entstanden ist. In einem mutigen Schritt traten damals alle Bürgermeister der drei Dörfer zurück, um Platz zu machen für einen Neuanfang – und um Animositäten zwischen den Stadtteilen zu vermeiden. Die erste Reformkommune im Landkreis bekam den Namen Freiberg, gewählt nach einer früheren Standesherrschaft, den Herren von Freiberg. Der Vorschlag aus der Bevölkerung, sich „Heierlesgeierlesbeierlesbach“ zu nennen, wurde glücklicherweise nicht umgesetzt.

Herbert Schlagenhauf gelang es, den noch brüchigen Frieden der Reformkommune zu bewahren und legte in seinen insgesamt 28 Amtsjahren den Grundstein für das Zusammenwachsen als Stadt, indem er beispielsweise das neue Stadtzentrum in der Mitte der drei Teilorte und den Ausbau einer der Stadt entsprechenden Infrastruktur maßgeblich vorantrieb. Bis heute nennen ihn viele Bürger daher den „Architekten der Stadt Freiberg“. Für seine Leistungen erhielt Schlagenhauf das Bundesverdienstkreuz, außerdem ist er Ehrenbürger. Vor Freiberg war Schlagenhauf Bürgermeister in Murr. Auch im Kreistag war sein Rat von Kollegen geschätzt. Und angeblich greift die Freiberger Stadtverwaltung bis heute gelegentlich auf die Expertise des früheren Stadtoberhaupts zurück.