FC Astoria Walldorf zu Gast VfB Stuttgart II im Liveticker

Von red 26. November 2016 - 13:38 Uhr

Der VfB Stuttgart II empfängt den FC Astoria Walldorf im Robert-Schlienz-Stadion in Cannstatt. Wie sich das Team von Walter Thomae gegen Walldorf schlägt, erfahren Sie hier im Liveticker.

Stuttgart - Im Spiel eins nach dem Trainerwechsel von Sebastian Gunkel zu Walter Thomae trifft der VfB Stuttgart II in der Regionalliga Südwest auf den FC Astoria Walldorf.

Mit fünf Trainingseinheiten Thomae seine Mannschaft auf das Heimspiel gegen Walldorf vorbereitet: "Wir haben in den Einheiten konzentriert gearbeitet und sind gut vorbereitet. Es ist klar, dass die Mannschaft jetzt in der Pflicht ist und Ergebnisse liefern muss. Wir müssen aktiv sein, offensiv in Räume vorstoßen und den Gegner unter Druck setzen“.

Ob die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart gegen Walldorf einen Erfolg feiern kann, erfahren Sie hier im Liveticker.