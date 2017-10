Fast-Food in Stuttgart und Region Hier liegen die besten Burger auf dem Grill

Von Ann-Kathrin Schröppel 28. Oktober 2017 - 18:06 Uhr

Saftige Burger und krosse Pommes lassen Fast-Food-Gourmet-Herzen höher schlagen. Wir verraten, wo es in Stuttgart und in der Region die besten Burger gibt.





Stuttgart - Für echte Fast-Food-Gourmets ist es eine Herzensangelegenheit den einen, wirklich guten Burger zu finden. Der Trend ist ungebrochen: Die Jagd nach der wahren Burger-Offenbarung treibt die Hungrigen in die Burger-Restaurants der Stadt. Auch das Burger-Voting, über das wir im Februar berichtet haben, kann bei der Wahl der geeigneten Buletten-Braterei eine Hilfe sein.

Wer bei der Suche den Überblick behalten will, sollte sich unsere Bildergalerie zu den besten Burger-Restaurants in Stuttgart und der Region gut einprägen. Wir haben immerhin 18 solcher Fast-Food-Tempel zusammengestellt, damit das echte amerikanische Dinner mit den Freunden ein Volltreffer wird. Auch hier gilt: niemand ist perfekt. Wenn Ihnen Ihr Lieblings-Burger-Restaurant fehlt, schicken Sie uns eine Nachricht. Wir nehmen das Lokal in unsere Bildergalerie auf. Die E-Mail-Adresse lautet: internet@stz.zgs.de.