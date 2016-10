Multimediareportage In Stuttgart gibt's noch einen Wienerwald

Von Jan Georg Plavec 01. Oktober 2016 - 06:00 Uhr

Vor 60 Jahren wurde in Stuttgart die erste Wienerwald-Filiale gegründet. Und: es gibt bis heute einen Wienerwald in der Landeshauptstadt. Grund genug, dort auf ein Grillhendl vorbeizuschauen.





Stuttgart - "Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald." An den Werbespruch wird sich noch mancher erinnern. In den siebziger und achtziger Jahren war die Hendl-Fast-Food-Kette im deutschsprachigen Raum omnipräsent.

Heute ist das nicht mehr so - es gibt gerade noch 25 Wienerwald-Lokale in Deutschland und gerade eine Handvoll in Österreich. Was vielleicht nicht jeder weiß: auch in Stuttgart gibt es noch einen Wienerwald, und es gibt noch einen weiteren unmittelbar hinter der Stadtgrenze auf Fellbacher Gemarkung. Außerdem wurde vor 60 Jahren, am 1. Oktober 1956, die erste Wienerwald-Filiale überhaupt in Stuttgart eröffnet.

Wir waren anlässlich dieses Jubiläums im letzten Stuttgarter Wienerwald in der Landhausstraße zu Gast. Unsere Multimedia-Reportage enthält außerdem eine Karte des einstigen Hendl-Imperiums von Wienerwald-Gründer Friedrich Jahn und wirft einen Blick auf den Aufstieg und Fall des Unternehmens.

