Fasnet und Karneval in der Region Stuttgart An diesen Orten wird gefeiert

Von Elke Rutschmann 23. Februar 2017 - 07:30 Uhr

Bald ist es wieder so weit: Am Faschingsdienstag ziehen die Narren wieder durch Stuttgarts City.Foto: dpa

Rathausbesetzung, Kinderfasching und Prunksitzungen: Die fünfte Jahreszeit hat Stuttgart und die Region fest im Griff. Wir geben einen Überblick über die Veranstaltungen.

Stuttgart - An diesem Wochenende geben die Faschingsbegeisterten in Stuttgart und Umgbung richtig Gas. Unser Narrenkalender gibt einen Überblick, erhebt aber natürlich keinen Anspruch darauf, vollständig zu sein. Narri, narro!

Mehr zum Thema

Sitzungen

Samstag, 18. Februar: 19 Uhr: Große Prunkfestsitzung der Gesellschaft Zigeunerinsel im Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle. Sonntag, 19. Februar: 11.11 Uhr: Brunchsitzung, Kirchstraße 4, Narrenbund Neuhausen. Samstag, 25. Februar: 19.11 Uhr: Die etwas andere Prunksitzung der Gesellschaft Möbelwagen im Waldaupark Degerloch, Friedrich-Strobel-Weg 4. Dienstag, 28. Februar: 10 Uhr: Fasnetssitzung des Küblerrats im kleinen Rathaus Cannstatt.

Dienstag, 21., bis Dienstag, 28. Februar: Alle kleinen Besucher des Kindermuseums im Alten Schloss, die mit Superheldenverkleidung kommen, müssen keinen Eintritt in die Mitmachausstellung „7 Super Schwaben“ bezahlen. Donnerstag, 23. Februar: 10 Uhr: Närrischer Wochenmarkt Kübelesmarkt Bad Cannstatt. 18 Uhr: Rathaussturm mit ­Narrenbaumstellen. 19 Uhr: Kübelesrennen Marktplatz. 19.11Uhr: Marktplatz­besetzung Fasnachtsverein Hau-Hu Neuhausen, anschließend närrisches Treiben in den „Bars“ von Neuhausen im Enzkreis. Sonntag, 26. Februar: 16 Uhr: Programm der Felbenköpfe, der Cannstatter Narrenfigur mit Felbenbeschneidung auf dem Mühlgrün und Umzug vom Küblerhaus zum Mühlgrün, 18 Uhr: Fasnetsgottesdienst in der Stadtkirche Bad Cannstatt.

Montag, 27. Februar: 11.11 Uhr: Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn begrüßt das Festkomitee des Stuttgarter Karnevals im Rathaus. 14 Uhr: Rathaussturm der Narren im Bezirksrathaus in Stuttgart-Mühlhausen. 17.45 Uhr: 1. Tribunal zu Cannstatt der Küblernarren an der Brucken zu Cannstatt.

Bälle, Partys, Kinderfasnacht

Samstag, 18. Februar: 19:59 Uhr: Faschingsball der Karnevals-Gesellschaft Grün-Schwarz im Kultur- und Kongresszentrum Sängerhalle Untertürkheim. Mittwoch, 22. Februar: 15 Uhr: Kinderfasching der Zigeunerinsel in der Stuttgarter Liederhalle.

Freitag, 24. Februar: 18 Uhr: Faschingsball KG Schwarze Störche in der Sängerhalle in Untertürkheim. 20.11 Uhr: Kostümparty der Karnevalsgesellschaft Schwarze Husaren Stuttgart-Vaihingen in der TSV-Rohr-Festhalle, Dürrlewangstraße 54. 19.11 Uhr: M&B Fang-das-Licht-Fasnetsparty und 19.33 Uhr: Pyjamaparty, Klosterstraße 1, Narrenbund Neuhausen. 20 Uhr: Manege frei für den Hau-Hu, Ü-33-Faschingsparty, Theaterschachtel Neuhausen im Enzkreis.

Samstag, 25. Februar: 14 Uhr: Kinderfasnet der Küblernarren ­Kleiner Kursaal, Bad Cannstatt. 20.11Uhr: Großer Küblerball, Großer Kursaal, Bad Cannstatt. 15 Uhr: Kinderfasching Grundschule Hofen Scillamännle. 18 Uhr: Scilla Ball, Hofen, Grundschule. 21 Uhr: Supreme Fachingsparty mit DJ Swed Lu &DJ Gray/Steve Turner, Perkins Park Stuttgart, Stresemannstraße 39. 19 Uhr: Rössle Ball des Karnevalsclubs Stuttgarter Rössle in der Turn- und Festhalle Feuerbach. 19 Uhr: MTV-Fasching im Wizemann, Quellenstraße 7, Stuttgart.

Sonntag, 26. Februar

14 Uhr: Familienfasching im Jugendhaus Stammheim. Motto: You are a hero. 14 Uhr: Kinderfasching in der Feuerbacher Fest­halle. 14 Uhr: Kinderfasching Halle 2 der Stuttgarter Eiswelt, Kinder im Faschingskostüm bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. 17 bis 21.30 Uhr: Fasching on ice für Jugend­liche. Alle von Kopf bis Fuß verkleideten Eisläufer haben freien Eintritt. Montag, 27. Februar: 14 Uhr: Kinderfasnacht im Sitzungssaal des Stuttgarter Rathauses der Gesellschaft ­Möbelwagen. 15.33 Uhr: 50plus Narren, Klosterstraße 1, Narrenbund Neuhausen e .V.. 18 Uhr: Rosenmontagsball Scillamännle Hofen, Grundschule. 19 Uhr: Rosenmontagsparty der Gesellschaft Zigeunerinsel Stuttgart im Mash im Boschareal Stuttgart.

Dienstag, 28. Februar: 14.55 Uhr: Kinderfasnet, Rupert-Mayer-Straße 74, Narrenbund Neuhausen. 19.33 Uhr: NBN-Hausball, Klosterstraße 10.

Umzüge

Sonntag, 19. Februar: 13.30 Uhr: Jubiläumsumzug 33+3 Jahre Fellbacher Carneval Club mit anschließender Narrenparty in der Alten Kelter. Donnerstag, 23. Februar: 18 Uhr: Hemdglonkerumzug der Hofener Scillamännle, Kelterplatz. Samstag, 25. Februar: 14 Uhr: Umzug in Wernau (Kreis Esslingen). 14.30 Uhr: Umzug der Waiblinger Faschingsgesellschaft in Waiblingen. Sonntag, 26. Februar: 13.33 Uhr: Großer Fasnetsumzug in Neuhausen auf den Fildern ebenso wie in Neuhausen im Enzkreis. 14 Uhr: Großer Fasnetsumzug Weil der Stadt. Montag, 27. Februar: 18.30 Uhr: 1. Fackel- und Laternen-Rumzug der Kübler am Marktplatz Cannstatt. Dienstag, 28.Februar: 14 Uhr: Traditioneller Fastnachtsumzug in der Stuttgarter City. 13 Uhr: Großer Umzug Scillamännle Stuttgart-Hofen. 14.30 Uhr: Kinderumzug mit Wurstsegen der Cannstatter Kübler am Marktplatz.