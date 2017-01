Fashion Week Berlin backstage Zwischen Puder und High Heels

Von red/ala/dpa 20. Januar 2017 - 11:23 Uhr

Auf den Laufstegen der Berlin Fashion Week präsentieren die Models perfekt gestylt die neuesten Kollektionen der Designer. Bis es so weit ist, pudern, frisieren und stylen die fleißigen Hände, was Pinsel und Haarspray hergeben.





Berlin - In Berlin geht am Freitag die Modewoche zu Ende. Seit Dienstag haben junge und etablierte Designer auf der Berlin Fashion Week die Trends für den Herbst und Winter gezeigt. Was kaum einer der Besucher mitbekommen hat, waren die Vorbereitungen hinter den Kulissen.

Bis die Models gestylt und angezogen auf den Laufstegen die neueste Mode der Designer präsentieren, wird im Backstage-Bereich der Fashion Week fleißig gearbeitet, gepudert und frisiert, was das Zeug hält. Vom Head of Make-up, Head of Hair, Backstage-Manager bis zum Dresser und Techniker: Mehrere Hundert Mitarbeiter sind an einer Show beteiligt.

Zwischen Hektik und Abwarten: damit die aufwendigen Stylings auf den Punkt sitzen, arbeiten gleich mehrere Stylisten und Friseure an den Models. Aber auch längeres Warten gehört zum Alltag der Frauen und Männer, die später auf den Laufstegen die Kollektionen der Designer präsentieren. Hektisch dagegen wird es während der Show, wenn die Models zum Umziehen nur wenige Minuten Zeit haben.