Fasching Diese Kostüme gehen gar nicht

Von Markus Brauer 25. Februar 2017 - 06:00 Uhr

Kölle Alaaf! Helau! Narri-Narro! Tsche-hoi! Schandi Schando! Has Has Narro! Halli – Galli! Die Narrenschlachtrufe sind so verschieden wie die Regionen, in denen man sie brüllt. Das gilt auch für Kostüme. Ein No-Go-Dresscode.





Stuttgart - Im „Grimm“, dem größten und bedeutendsten Wörterbuch zur deutschen Sprache, das 1838 von den Brüdern Jacob und Wilhelm Grimm begonnen und – 123 Jahre später – im Jahr 1961 vollendet wurde, steht unter „Karneval“ folgender Eintrag:

„KARNEVAL, fasching, fastnacht, carnevale, carnovale, carnaval: das närrische hüpfende Lebenskarnaval . . . Wie dann alljährlich auf die carnewal oder fasznacht nach Venedig ein haufen volks aus allen orten des reichs oder der welt von fernen ländern dahin reiset ...“.

Karneval ohne Kostüme? Geht gar nicht!

Der Karneval, auch bekannt als Fastnacht, Fasnacht, Fasnet, Fasching, Fastabend, Fastelovend, Fasteleer oder fünfte Jahreszeit, umfasst alle Bräuche, mit denen die Menschen die sechswöchige Fastenzeit feiern.

Beginnend mit dem Altweiberfasching dient das ausgelassene Treiben mit Umzügen, Masken, Musik, Verkleidungen, Alkohol und Liebelei den Christen in Rio, Venedig und Québec, Köln, Mainz und Düsseldorf, Santa Cruz de Teneriffe, Stavelote und New Orleans, Oberschwaben, im Hegau und Schwarzwald der Vorbereitung auf Ostern.

Ein kostümloser Karneval ist ähnlich aufregend und spaßig wie eine jungfräuliche Ehe. Doch nicht jede Jecken-Tracht ist politisch korrekt. Welche Sie an den „dollen“ Tagen besser im Kleiderschrank lassen sollten, zeigen wir in unsere Bildergalerie.