Farbenpracht So schön ist der Herbst in Stuttgart

Von red/jbr 29. Oktober 2016 - 16:33 Uhr

Der Herbst taucht Stuttgart in die schönsten Farben, in gelb und rot leuchten die Blätter an den Bäumen. Wir waren in der Stadt und am Neckar unterwegs und zeigen die schönsten Bilder.





Stuttgart - Das Wetter wird immer trüber, die Sonne zeigt sich immer seltener. Doch die dunkle Jahreszeit hat auch einen großen Vorteil: Die Blätter verfärben sich und leuchten in bunten Farben auf den Bäumen. Auch in Stuttgart zeigt sich der Herbst nach einem langen Spätsommer nun in seiner ganzen Pracht. Gute Aussichten also für die Herbstferien-Woche, für die wir hier eine kleine Auswahl an Ausflugstipps zusammengestellt haben.

Wer sich den Herbst lieber vom Sofa aus anschauen will: Unsere Fotografen waren in Stuttgart unterwegs und haben das bunte Laubspektakel in der Stadt und am Neckarufer abgelichtet. Wir zeigen die besten Fotos in unserer Bilderstrecke.