Fans in Kliniken eingeliefert Eskalation bei US-Konzert von Chance the Rapper

Von (avb/spot) 23. Juli 2017 - 15:47 Uhr

Für einige Fans von Chance the Rapper endete sein Konzert am Wochendende im Krankenhaus Foto: imago/ZUMA Press

Konzerte sollen gute Laune machen - ob mit oder ohne Alkohol. Doch bei einem Konzert des Rappers Chance the Rapper schlugen einige Fans über die Stränge und endeten mit gefährlichen Vergiftungen im Krankenhaus.

So hatte sich Chance the Rapper (24, "No Problem") sein Konzert in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut sicher nicht vorgestellt: Wie die zuständige Polizei berichtet, mussten wegen übermäßiger Trinkerei und sogar Alkoholvergiftungen über 90 Fans in Krankenhäuser eingeliefert werden. Doch damit nicht genug - rund 50 minderjährige Fans bekamen außerdem von der Polizei eine Verwarnung, da sie illegal Alkohol tranken.

Medienberichten zufolge hat das Publikum hauptsächlich aus älteren Teenagern und jungen Erwachsenen Anfang 20 bestanden - in den USA ist das Trinken von Alkohol aber erst ab 21 erlaubt. Der Rapper selbst hat sich zu der exzessiven Eskalation seiner Fans nicht geäußert.

