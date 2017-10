Fanclub des VfB Stuttgart Rot-Weiße Schwaben Berkheim feiern Jubiläum

Von pav 08. Oktober 2017 - 15:52 Uhr

Die Rot-Weißen Schwaben Berkheim sind der mitgliederstärkste Fanclub des VfB Stuttgart. An diesem Wochenende feierte die Gruppe aus dem Kreis Esslingen ihr 40-jähriges Bestehen. Wir haben die Bilder.





Stuttgart - Zum 40-jährigen Vereinsjubiläum der Rot-Weißen Schwaben Berkheim versammelten sich am Samstagabend rund 120 Mitglieder in der Osterfeldhalle. Der eingetragene Verein aus dem Kreis Esslingen ist der mitgliederstärkste Fanclub des VfB Stuttgart und in der Anhängerschaft der Roten fest verankert.

Auch Bernd Gaiser, Aufsichtsrat des VfB Stuttgart, ließ es sich nicht nehmen, den RWS zu ihrem runden Geburtstag zu gratulieren. Darüber hinaus reisten an diesem Wochenende auch zahlreiche andere VfB-Fans zur Feier nach Berkheim. Im Jahre 1977 wurden die Rot-Weißen Schwaben Berkheim von damals zunächst 23 VfB-Fans gegründet – heute zählt der Fanclub über 1200 Mitglieder.

Wir waren mit der Kamera vor Ort und haben die Eindrücke von den Feierlichkeiten in der Osterfeldhalle gesammelt. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie!

