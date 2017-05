VfB-Party auf dem Wasen „Wenn zu viele kommen, muss die Security den Zugang sperren“

Der VfB Stuttgart lädt am Sonntag zur Party inklusive Public Viewing auf den Wasen. Es werden mehrere Zehntausend Fans erwartet. Aus Sicherheitsgründen gelten für das Fest strenge Regeln.

Stuttgart - Der VfB hat für das große Fest auf dem Wasen am Sonntag ein Sicherheitskonzept mit der Stadt und der Polizei abgestimmt. Darin ist unter anderem geregelt, dass die Besucher nur vom Wasenparkplatz her auf den Platz dürfen. Außerdem werden dort Sicherheitskräfte stehen und sowohl die Gäste als auch deren Taschen kontrollieren. Wer aufs Gelände will, muss damit einverstanden sein.

Taschen sind nur bis zu einer Größe, die etwa einem DIN-A4-Blatt entspricht, erlaubt. Größere Taschen und Rucksäcke dürfen die Besucher nicht mitbringen, teilt der VfB mit. In den Taschen dürfen zudem weder Getränke noch gefährliche Gegenstände sein. „Das sind die gleichen Regeln wie im Stadion“, sagt der Pressesprecher Tobias Herwerth.

Der Platz fasst 60 000 Fans

Die spannende Frage ist für die Veranstalter, wie viele Menschen letztlich auf dem Wasen erst das Spiel sehen und dann feiern wollen. Die Obergrenze liegt bei 60 000 Besuchern – so viele wie in das Stadion passen. Sprich: Wenn das Publikum schon am Nachmittag groß ist, passen auf keinen Fall alle Stadionbesucher mehr auf den Platz. „Wir gehen zwar davon aus, dass wir mit der Größe des Platzes ganz gute Voraussetzungen geschaffen haben. Aber wenn zu viele kommen, muss die Security den Zugang sperren“, sagt Herwerth.

Für die Landes- und die Bundespolizei ist das Wochenende aufgrund des großen Andrangs etwa wie ein Frühlingsfesttag zu betrachten. Die Fans der Mannschaften gelten als unproblematisch, die Sicherheitskräfte rechnen nicht mit Konflikten.