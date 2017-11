Familientragödie im Kreis Biberach 79-Jährige tot aufgefunden – Enkel ist Hauptverdächtiger

In Biberach ist es zu einer Familientragödie gekommen

Ein 52-Jähriger will am Freitagabend seine Schwiegermutter und seinen Sohn besuchen. Als er an dem Haus ankommt, ist die alte Dame tot. Sein 17-Jähriger läuft mit einem Messer auf ihn zu.

Biberach - Zu einer Familientragödie ist es am Freitagabend in einem Ortsteil von Warthausen (Kreis Biberach) gekommen. Ein 52-jähriger Mann hat seine 79 Jahre alte Schwiegermutter tot in ihrem Haus aufgefunden. Der 17-jährige Sohn des Mannes steht unter Verdacht, seine Oma getötet zu haben.

Der Mann war laut Polizei gegen 18.30 Uhr zu seiner Schwiegermutter gegangen, um seinen 17 Jahre alten Sohn zu besuchen. Der Jugendliche lebte bei seiner Oma. Der Mann öffnete die Haustür und fand die 79-Jährige tot in ihrem Wohnzimmer. Auch sein Sohn war in dem Raum: mit einem Messer bewaffnet.

52-Jähriger flüchtete und rief Polizei

Damit verletzte er seinen Vater und sich selbst. Der 52-Jährige konnte flüchten und die Polizei rufen. Mit einem Großaufgebot rückte die Polizei an und sperrte den Bereich weiträumig ab. Rettungskräfte brachten die schwer Verletzten in ein Krankenhaus.

Der Jugendliche ist inzwischen außer Lebensgefahr. Gegen ihn richtet sich auch ein erster Tatverdacht. Er wird im Laufe des Tages dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Derzeit laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei auf Hochtouren.