Familiendrama in Villingendorf Täter weiter auf der Flucht

Von red/dpa 16. September 2017 - 10:29 Uhr

Die Polizei sucht weiter nach dem Mann, der am Donnerstagabend drei Menschen in Villingendorf getötet haben soll. Die Fahndung läuft in Deutschland und dem Ausland weiter.





Villingendorf - Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach dem Mann, der am Donnerstagabend drei Menschen in Villingendorf im Schwarzwald erschossen hat. Das bestätigte am Samstagmorgen ein Polizeisprecher. Die Fahndung in Deutschland sowie international laufe weiter.

Nach Polizeiangaben erschoss der 40-Jährige seinen sechsjährigen Sohn, den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Frau und dessen Cousine. Die Mutter des getöteten Erstklässlers, der erst am Donnerstag eingeschult worden war und am Freitag seinen ersten regulären Schultag gehabt hätte, floh zu einer Nachbarin. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einer Beziehungstat aus.