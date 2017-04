Familiendrama in Unterensingen Obduktion soll Todesursache der Kinder klären

Von red/dpa 22. April 2017 - 10:19 Uhr

Polizei und Staatsanwaltschaft versuchen weiter, die Hintergründe der schrecklichen Tat in Unterensingen zu klären. Ein Vater soll seine beiden Kinder getötet und danach Suizid begangen haben. Die Obduktion der Leichen soll die genaue Todesursache der Kinder klären.





Unterensingen - Nach dem mutmaßlichen Familiendrama in Unterensingen (Kreis Esslingen) am Freitag versuchen Polizei und Staatsanwaltschaft weiter, die Hintergründe der Tat aufzuklären. Details zum Ermittlungsstand wollten sie am Samstag nicht nennen.

Ein 45-jähriger Familienvater hatte ersten Erkenntnissen zufolge seine beiden vier und acht Jahre alten Kinder und dann sich selbst getötet. Zuvor hatte er sich auf seinem Facebook-Profil zu einem Beziehungskonflikt mit seiner Ehefrau geäußert, der offenbar der Tat vorausging.

Den Angaben zufolge sollen zunächst die Leichen obduziert werden, um die genaue Todesursache der Kinder zu klären. Die Ehefrau werde psychologisch betreut.