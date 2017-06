Familiendrama in Thüringen Zwei Kinder getötet

Von red/AFP 15. Juni 2017 - 13:13 Uhr

Familiendrama in Altenfeld mit tödlichem Ausgang Foto: dpa

In Thüringen hat laut Polizei ein Vater zwei seiner Kinder erstochen. Das dritte Kind schwebt in Lebensgefahr.

Altenfeld - Eine Familientragödie erschüttert das thüringische Altenfeld: Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat ein Vater am Donnerstagvormittag zwei seiner Kinder im Alter von einem und vier Jahren erstochen. Ein dritter Junge im Alter von drei Jahren wurde mit lebensbedrohlichen Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und schwebte in Lebensgefahr, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Erfurt sagte.

Mutter hatte ihre Kinder gefunden

Der 27-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen, er liegt ebenfalls verletzt im Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei Gotha wies auch der Vater Stichverletzungen auf, die er sich nach ersten Erkenntnissen vermutlich selbst zufügte. Bislang konnte der Mann noch nicht vernommen werden.

Die 29-jährige Mutter hatte die drei schwerverletzten Kinder und ihren Ehemann am Donnerstagvormittag in ihrem Einfamilienhaus in Altenfeld im Ilmkreis gefunden, als sie von einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt nach Hause zurückkehrte. Zwei der Jungen starben an ihren schweren Verletzungen. Die Umstände der Tat sind den Ermittlern zufolge noch unklar.