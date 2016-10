Familiendrama bei Görlitz Raste Vater mit drei Kindern in den Tod?

Von red/dpa 27. Oktober 2016 - 13:40 Uhr

Die Polizei ermittelt zum Tod einer fünfköpfigen Familie in der polnischen Grenzstadt Zgorzelec.Foto: dpa

Familiendrama bei Görlitz: Die Polizei prüft, ob ein 44-Jähriger seine Frau erschlagen hat und anschließend mit seinen drei Kindern in den Tod gerast ist.

Warschau/Görlitz - Nach dem Tod einer fünfköpfigen Familie in der polnischen Grenzstadt Zgorzelec ermittelt die Staatsanwaltschaft. Die Ermittler prüfen, ob ein 44-Jähriger seine Frau erschlagen hat und anschließend mit seinen drei Kindern in den Tod gerast ist. Der polnischen Behörde zufolge starben Vater und Kinder, als ihr Wagen am Dienstag aus zunächst nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem Lastwagen zusammenkrachte.

Mehr zum Thema

Der Wagen sei mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen, wurden Zeugen von der Nachrichtenagentur PAP zitiert. Sie vermuteten deswegen, er könnte das Auto absichtlich auf die Gegenfahrbahn gelenkt haben.

Die Mutter fanden Polizisten tot in ihrer Wohnung. Laut Obduktion war die Frau noch vor dem Autounglück getötet worden. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde in der Wohnung sichergestellt, wie die Ermittler mitteilten. Die Leichen der restlichen Familienmitglieder werden ebenfalls obduziert, hieß es.