Familie & Heim beim Stuttgarter Messeherbst Vom Schimmelex zum Spätzelesmichel

Von Ralf Recklies 19. November 2017 - 13:47 Uhr

Die Familie & Heim bietet noch bis 26. November eine Vielzahl von Dingen, die das Leben und die Arbeit im Haushalt erleichtern sollen. Wir haben uns umgeschaut.





8 Bilder ansehen

Stuttgart - Ob man das, was auf der Messe Familie & Heim beim Stuttgarter Messeherbst noch bis zum 26. November in drei Hallen auf der Landesmesse angeboten wird, auch wirklich braucht, muss jeder Besucher selbst entscheiden. Sicher aber ist: Wer noch keinen Hausstand besitzt, kann sich hier einen zusammenstellen – mit allem, was in jedem Haushalt vorhanden sein sollte. Aber es gibt auch vieles, was nicht zwingend in den eigenen vier Wänden zu finden sein muss. So beispielsweise abwinkelbare Putzhilfen, die beim Reinigen von Dachfenstern laut dem Verkäufer „das non plus ultra“ sind, weil sie nicht nur sauber machen, sondern auch mögliches Tropfwasser in einem Auffangbehälter sammeln. Oder der Spätzlesmichel, der das Herstellen schwäbischer Teigwaren deutlich einfacher machen soll, als das Schaben der schwäbischen Nationalspeise vom Brett. Uwe Scherrer jedenfalls kann nicht widerstehen, ist von der Präsentation der Verkäuferin ganz angetan und zückt den Geldbeutel – etwas zum Widerwillen seiner Frau. „Brauchen wir das wirklich?“, fragt sie mit kritischem Blick. Der Versuch, ihren Mann umzustimmen, missglückt aber. Er hat das aus Kunststoff gefertigte Haushaltsgerät samt metallenem Schaber bereits gegen den entsprechenden Geldbetrag in Empfang genommen und strahlt. Während Gaby Scherrer noch infrage stellt, dass der Spätzlesmichel „mehr als ein, zwei Mal“ bei ihnen zum Einsatz kommen wird, wiegelt Uwe Scherrer ab. „Du musst ihn ja nicht benutzen.“

Mehr zum Thema

Chips ohne ein Gramm Fett?

Wer einen Faible für Haushaltsgeräte und Hilfsmittel für Küche oder Bad hat, oder aber für den Bau oder die Sanierung des Eigenheims neue Ideen sucht, ist auf der Familie & Heim richtig. In drei Hallen gibt es ein Potpourri an Dingen, die das Leben einfacher und schöner machen sollen. Hier wird ein neuer Gemüsehobel „mit nie dagewesenen Möglichkeiten“ angeboten, der nicht nur zum Messesonderpreis sondern auch mit allerlei „kostenlos oben drauf gelegtem Zubehör“ angeboten wird. Dort warten an anderer Stelle Thermomix-Verkäufer, um die Besucher von den Vorzügen dieses Haushaltsgeräts zu überzeugen. Elektrisch oder manuell betriebene Hilfen zum Pürieren von Obst- und Gemüse warten darauf, ein neues Zuhause zu finden, während die Anbieter eines aus Silikon gefertigten Rings mit Lücken für Apfel oder Kartoffelscheiben insbesondere Chips-Liebhabern verspricht, dass sie dem Chips-Genuss künftig mit selbst gemachten Chips „ohne auch nur ein Gramm Fett“ nachgeben dürfen. „Das ist gesund und lecker“, verspricht die Verkäuferin. Es gibt Mittel zum Beseitigen von Schimmel in Küche oder Bad, Gewürze in Großpackungen zum Sonderpreis oder aber Ideen, wie Terrassen, Treppen oder das Dach mit neuen Methoden kostengünstig instandgesetzt werden können.

Die Menschen drängen in großer Zahl durch die drei Hallen und kaum einer strebt am Ende ohne eine Neuerwerbung Richtung Ausgang. Und während die einen sich zu Hause freuen werden, dass sie das Schnäppchen auf der Messe gemacht haben, werden andere möglicherweise schon bald feststellen: Das Geld hätte ich mir sparen oder anders besser ausgeben können.