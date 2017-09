Fake-Nachrichten per WhatsApp Rewe-Gutscheine locken Kunden in Abo-Falle

Von jac 06. September 2017 - 17:52 Uhr

Der Supermarkt verschickt keine Gutscheine per WhatsApp. Foto: dpa

Wer per WhatsApp einen Rewe-Einkaufsgutschein zugeschickt bekommt, sollte lieber die Finger davon lassen. Denn wer mitmacht, dem droht eine kostenpflichtige Abo-Falle.

Stuttgart - Offenbar werden derzeit angebliche Rewe-Gutscheine über 250 Euro per WhatsApp verschickt. Dies berichten verschiedene Medien. Demnach sollen die verschickten Links auf eine Website führen, die täuschend echt aussieht. „Rewe“ steht im Kopf und am Fuß der Seite, die in den Farben des Supermarkt-Schriftzugs gehalten ist. Der Nutzer muss einige Fragen beantworten und danach eine Botschaft an zehn WhatsApp-Kontakte weiterleiten. Der Link verbreitet sich also nach dem Prinzip eines Kettenbriefs.

Mehr zum Thema

Drittanbietersperre als Schutz

Angeblich kann der Nutzer seinen Gutschein abholen, wenn er diese Nachrichten verschickt hat. Es gibt aber keinen Gutschein. Stattdessen wird man zu Apps umgeleitet, die automatisch verschiedene kostenpflichtige Abos aktivieren. Das Portal „Mimikama“ hat den Fake aufgedeckt und empfiehlt eine Drittanbietersperre, um sich vor dem Betrug zu schützen. Der jeweilige Mobilfunkanbieter muss auf Wunsch des Kunden eine solche Sperre aktivieren, schreibt die Morgenpost.