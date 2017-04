Fahrverbot in Stuttgart Hoffmeister-Kraut will „großzügige Lösungen“

Von Jürgen Bock 01. April 2017 - 09:05 Uhr

Die Luft in der Stuttgarter Innenstadt ist belastet – und das Ringen um Ausnahmen von den geplanten Fahrverboten in vollem Gange.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die IHK will Ausnahmen vom geplanten Fahrverbot in Stuttgart für den gesamten Wirtschaftsverkehr. Jetzt kommt prominente Unterstützung: Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut hat sich mit derselben Forderung ans Verkehrsministerium gewandt.

Stuttgart - Das geplante Fahrverbot in Stuttgart treibt weiter Politik, Bürger und Wirtschaft um. Am nächsten Donnerstag kommen im Verkehrsministerium Vertreter verschiedener Verbände und Branchen zusammen, um über Ausnahmeregelungen zu sprechen. Während das Ministerium höchstens 20 Prozent der betroffenen Dieselfahrzeuge zulassen will, fordert die Wirtschaft so wenig Beschränkungen wie möglich. Das hat zuletzt auch die Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart klar gemacht. Sie bekommt dabei jetzt prominente Unterstützung von Landes-Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU).

Hoffmeister-Kraut schreibt in einem Brief an Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), es sei ihre feste Überzeugung, „dass wir im Sinne des Wirtschaftsstandorts Region Stuttgart zu großzügigen und pragmatischen Lösungen kommen müssen“. Sie sehe die Notwendigkeit von Ausnahmegenehmigungen „insbesondere für den gesamten Wirtschaftsverkehr sowie für Härtefälle bei betroffenen Anwohnern“. Sie wolle „noch einmal ausdrücklich betonen“, dass Hermann im Kabinett solche Regelungen in Aussicht gestellt habe. Zudem müsse man nun schnell und transparent vorgehen, um Planungssicherheit zu schaffen.