Fahrverbot in Stuttgart Grundsatzentscheidung am 22. Februar

Von Konstantin Schwarz 29. September 2017 - 12:58 Uhr

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat sich für Fahrverbote ausgesprochen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wird am 22. Februar darüber urteilen, ob Städte mit Zusatzschildern Umweltzonen schaffen dürfen.

Stuttgart - Können Städte mit eigens konzipierten Verkehrsschildern Fahrverbote aus Umweltschutzgründen erlassen? Die Verwaltungsgerichte Düsseldorf und Stuttgart haben dies in ihren Urteilen zu Klagen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) von September 2016 und September 2017 klar bejaht und eigene Beschilderungs-Vorschläge gemacht. Auch ohne Blaue Plakette hätten die Städte nicht nur die Möglichkeit, sondern sogar die Pflicht, den Gesundheitsschutz durchzusetzen.

Mehr zum Thema

Die von den Gerichten angeordneten Fahrverbote werden aber nicht umgesetzt, weil die Frage nach dem Recht auf eine eigene Beschilderung vom höchsten Verwaltungsgericht geklärt werden soll. Denn in der Straßenverkehrsordnung (StVO) ist ausschließlich das Umweltzonen-Zeichen mit den farbigen Plaketten für ein zonales Fahrverbot vorgesehen. Das Bundesverwaltungsgericht will das Düsseldorfer Urteil nun am 22. Februar 2018 überprüfen. Man werde voraussichtlich am gleichen Tag eine Entscheidung verkünden, teilte die Gerichtssprecherin auf Anfrage mit, das sei in Revisionssachen üblich. Der 7. Senat habe an diesem Tag bisher kein weiteres Verfahren auf der Tagesordnung.

Urteil mit bundesweiter Bedeutung

Am 22. Februar 2018 könnte damit ein Grundsatzurteil mit bundesweiter Bedeutung fallen, das auch für Stuttgart entscheidend ist. Denn hier hatte das Verwaltungsgericht argumentiert, dass das Grundgesetz und das Immissionsschutzrecht das beklagte Land dazu verpflichte, gegen die zu hohen Stickstoffdioxidwerte vorzugehen. Der Bundesgesetzgeber habe zwar bisher nur drei Plaketten für Fahrverbote in der Umweltzone zur Verfügung gestellt, er habe damit aber keine weiteren Verkehrsverbote verhindern wollen. Das wäre auch rechtswidrig, so die Stuttgarter Richter, denn der Gesundheitsschutz stehe über allem. Zwar sei grundsätzlich der Bund verpflichtet, in der Straßenverkehrsordnung ein Instrumentarium zur Verfügung zu stellen, erweitere er aber zum Beispiel mit einer Blauen Plakette nicht das Instrumentarium, müssten dies die Länder tun. Sollte das Düsseldorfer Urteil bestätigt werden, könnte das unmittelbare Auswirkungen auf Fahrverbote für Diesel in Stuttgart haben.