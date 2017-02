Fahrradunfall im Rems-Murr-Kreis Vater schwer verletzt, Vierjähriger bleibt unversehrt

Von wei 09. Februar 2017 - 11:32 Uhr

Ein Kind auf einem Fahrradsitz ist bei einem Unfall in Winterbach mit dem Schrecken davongekommen.Foto: Symbolbild (dpa)

In Winterbach ist ein 28-Jähriger mit dem Rad unterwegs, sein vierjähriger Sohn fährt auf dem Fahrradsitz mit. Dann kommt es plötzlich zum Zusammenstoß.

Winterbach - Während sein Vater bei einem Unfall in Winterbach (Rems-Murr-Kreis) schwer verletzt worden ist, ist ein vierjähriger Junge am Mittwoch mit einem gehörigen Schrecken davongekommen. Der 28-jährige Vater war laut Polizei um die Mittagszeit mit dem Fahrrad auf der Ritterstraße unterwegs, sein kleiner Sohn fuhr auf dem Kindersitz mit. An der Kreuzung zur Industriestraße prallte der Radfahrer plötzlich auf ein Auto – eine 40-jährige Mazda-Fahrerin war auf der Industriestraße quer zum Radfahrer angehalten, um abbiegen zu können.

Bei dem Zusammenstoß brach sich der Radfahrer den Fuß, er musste ins Krankenhaus. Wie durch ein Wunder blieb der mitfahrende kleine Junge unverletzt. Wie es genau zu dem Zusammenstoß kommen und ob zum Beispiel Unaufmerksamkeit eine Rolle gespielt haben könnte, muss die Polizei nun klären.

