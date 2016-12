Fahrplanwechsel beim VVS Gute Nachrichten für Nachtschwärmer in Stuttgart

Von red 07. Dezember 2016 - 17:05 Uhr

Ab Sonntag, 11. Dezember gilt im VVS-Gebiet ein neuer Fahrplan.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Beim Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) wechselt ab Sonntag der Fahrplan für den Nahverkehr. Neue Busse, zusätzliche Halte: Lesen Sie hier, was sich mit dem Fahrplanwechsel in Stuttgart und Region ändert.

Stuttgart - Ab Sonntag, 11. Dezember, gilt in Stuttgart und der Region ein neuer Fahrplan des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS). Was sich ändert, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Mehr zum Thema

Die wohl wichtigste Änderung vorneweg: Am Wochenende kommt bei der S-Bahn in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag eine vierte Fahrt dazu. Durch eine zusätzliche Fahrt pro Linie und Richtung können die Fahrgäste künftig ohne Pause durch die Nacht schwärmen.

Die letzte S-Bahn in der Nacht und die erste S-Bahn am frühen Morgen gehen ineinander über, so dass am Wochenende in der Region Stuttgart ein 24-Stunden-Service angeboten wird. Auch die Nachtbusse und die Ruftaxis werden auf das Angebot abgestimmt. Zudem können Fahrgäste mit Tagestickets ab dem 11. Dezember nicht nur wie bislang bis 5 Uhr am Folgetag fahren, sondern bis 7 Uhr.

Drei neue Expressbuslinien

Ab dem Fahrplanwechsel wird es erstmals drei neue Expressbuslinien in der Region Stuttgart geben. Mit ihnen sollen das Angebot auf Tangentialverbindungen verbessert und die S-Bahn entlastet werden. Für Fahrgäste ergeben sich so Kosten- und Zeitersparnisse. Die Busse werden von montags bis freitags in der Hauptverkehrszeit – also von 6.30 bis 8.30 Uhr und von 15.30 bis 17.30 Uhr – alle 30 Minuten unterwegs sein. Ansonsten fahren sie von 5 Uhr bis Mitternacht im Stundentakt. Samstags starten die Expressbusse ab 6 Uhr, sonntags ab 7 Uhr. An den Wochenenden fahren die Busse bis Mitternacht. Die Verbindungen sind X10 Kirchheim (Teck) – Stuttgart Flughafen/Messe, X20 Waiblingen – Esslingen und X60 Leonberg – Stuttgart Flughafen/Messe. Hier gibt es weitere Informationen.

Zusätzliche IRE-Halte in Esslingen

Durch die neuen Verträge zwischen dem Land Baden-Württemberg und DB Regio gibt es laut VVS auf zahlreichen Strecken im Land Verbesserungen im Fahrplan- und Zugangebot. Beispielsweise fährt der Inter-Regio-Express (IRE) von Stuttgart nach Lindau ab Mitte Dezember stündlich statt derzeit zweistündlich. Außerdem hält er künftig zusätzlich in Esslingen. Damit gibt es unter anderem schnelle und direkte Fahrten zwischen den Hochschulstädten Stuttgart, Esslingen, Göppingen und Geislingen an der Steige.

Darüber hinaus erhält die Stadt Esslingen eine umsteigefreie Verbindung nach Oberschwaben und zum Bodensee. Bis Geislingen kann der IRE mit einem VVS-Ticket genutzt werden. Von Stuttgart dauert die Fahrt bis Geislingen mit dem IRE 37 Minuten.

„Wiesel“ öfter unterwegs

Ab dem 11. Dezember können sich auch die Fahrgäste der Wieslauftalbahn (Oberndorf – Schorndorf) auf mehr Fahrten des „Wiesels“ freuen. Die Bahn fährt dann von Montags bis Freitag zwischen 9 und 11 Uhr zwei Mal öfter. Damit ist das „Wiesel“ durchgehend im 30-Minuten-Takt auf der Schiene.

Weitere Informationen zum Fahrplanwechsel gibt es hier.