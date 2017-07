Fahrgastkontrolle der SSB in Stuttgart Hunderte ohne Fahrschein erwischt

Von red 01. Juli 2017 - 14:53 Uhr

Bei einer Fahrgastkontrolle der SSB und Polizei sind in Stuttgart Hunderte Bahnfahrer ohne Ticket erwischt worden. (Symbolfoto) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Bei einer Fahrgastkontrolle im Stuttgarter Stadtbahnverkehr sind in der Nacht auf Samstag Tausende kontrolliert worden. Die SSB und Polizei haben dabei Hunderte Schwarzfahrer erwischt.

Stuttgart - Mehrere Stunden im Einsatz, Tausende Personen kontrolliert: Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) und die Polizei haben in der Nacht von Freitag auf Samstag gemeinsam eine groß angelegte Fahrgastkontrolle in Stuttgart-Mitte durchgeführt.

Das Kontrollpersonal der SSB wurde von 23 Beamten mehrerer Polizeireviere unterstützt – Einsatzort waren zwischen 20.30 Uhr am Freitagabend und 3 Uhr morgens am Samstag die Haltestellen „Stadtbibliothek“, „Neckartor“ und „Charlottenplatz“ und danach bei den Nachtbussen an der Haltestelle „Charlottenplatz (Landesbibliothek)“. Im Fokus: gültige Fahrausweise.

Polizei musste einschreiten

Bis 3 Uhr wurden 6.697 Personen kontrolliert, 448 Fahrgäste konnten keinen gültigen Fahrausweis vorweisen. Während der gesamten Kontrollaktion musste die Polizei 70 Mal einschreiten, um die Personalien derjenigen festzustellen, die keine Ausweispapiere bei sich hatten.