Fahrbahnsanierung in Ludwigsburg B 27 eine Woche länger Baustelle

Von pho 15. September 2016 - 16:00 Uhr

Bei der Sanierung der B 27 gibt es Verzögerungen.Foto: dpa

Bei der Sanierung der B 27 ist es im letzten Bauabschnitt zu einer Verzögerung von einer Woche gekommen. Das Millionenprojekt wird jetzt frühestens am Dienstag, 20. September, fertig.

Ludwigsburg - Bei derSanierung der B 27 bei der Autobahn-AnschlussstelleLudwigsburg-Nord kommt es zu Verzögerungen. Der vierte und letzte Bauabschnitt mit einer Länge von etwa hundert Metern musste aus organisatorischen Gründen um eine Woche verschoben werden. Jetzt finden die Arbeiten vorbehaltlich geeigneter Witterung von Montag, 19. September, um 19 Uhr bis Dienstag, 20. September, um 5 Uhr statt.

Auf der B 27 zwischen der Ausfahrt auf die Ludwigsburger Straße (Breuningerland) und der Auffahrt auf die B 27 vom Breuningerland kommend wird der rechte und der mittlere Fahrstreifen saniert. In diesem Bereich ist die B 27 in Fahrtrichtung Ludwigsburg von drei auf einen Fahrstreifen eingeengt. Die Auffahrt von der Ludwigsburger Straße auf die B 27 in Richtung Ludwigsburg ist ebenso von drei auf einen Fahrstreifen eingeengt. Insgesamt kostet die Fahrbahnsanierung der B 27 den Bund 2,4 Millionen Euro.