Fahndungsfall in Stuttgart Mit Laserpointer auf Flugzeug gezielt

Von Wolf-Dieter Obst 29. November 2016 - 10:04 Uhr

Gefährliche Spielerei: Laserpointer können den Luftverkehr gefährden.Foto: dpa

Eine gefährliche Spielerei lebt in Stuttgart wieder auf: Mit Laserpointern wird auf Flugzeuge oder Züge gezielt. Ein kleiner Strahl, der aber schnell zur großen Gefahr werden kann.

Stuttgart - Lange Zeit war Ruhe – doch nun scheint die gefährliche Spielerei mit Laserpointern wieder loszugehen. Die Stuttgarter Polizei hat noch keine heiße Spur zu dem Unbekannten, der am Montagabend auf ein Flugzeug gezielt hat. Eine Fahndung mit Hubschrauber über der Stadt blieb erfolglos. Die Kripo ermittelt nach dem Vorfall gegen 19.20 Uhr wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.

„Der Pilot hatte einen starken Lichtstrahl gemeldet“, sagt Polizeisprecher Thomas Doll. Offensichtlich traf der Lichtpunkt aber eher den hinteren Bereich des Flugzeugs, das Cockpit wurde nicht getroffen. Dennoch haben es die Täter selten unter Kontrolle, was sie mit ihren Laser-Attacken anrichten.

Offenbar werden in diesen Tagen wieder die leistungsstarken Strahler ausgepackt. Den letzten größeren Zwischenfall hatte es vor über einem Jahr in Zuffenhausen gegeben, als zwei Jugendliche in Halloween-Laune eine Streifenwagenbesatzung in der Haldenrainstraße mit Lichtstrahlen zu blenden versuchten. Bei einer Fahndung wurden zwei 17-Jährige festgenommen und zwei Laserpointer sichergestellt.

2016 ging es dagegen ruhiger zu. Bundesweit gab es im ersten Halbjahr 161 Laser-Attacken auf Flugzeuge. Im gesamten Jahr 2015 waren es 525 Fälle gewesen. „Der Rückgang ist aber kein Grund, sich erleichtert zurückzulehnen“, hat die Sprecherin der Deutschen Flugsicherung, Kristina Kelek, jüngst gewarnt. Das Dunkelfeld sei nämlich groß, viele Fälle würden gar nicht gemeldet.

Die Pilotenvereinigung Cockpit fordert schon seit längerem eine Verschärfung der Gesetze. Demnach soll es für Laserpointer mit starker Leistung einen Waffenschein geben. Der Bundesrat hat die Bundesregierung auf Initiative von Baden-Württemberg im Mai 2015 aufgefordert, sich auf europäischer Ebene für verbindliche Vorschriften einzusetzen.

Dabei sind nicht nur Flugzeuge im Visier – auch Lokführer, Autofahrer und auch Fußgänger werden zur Zielscheibe. In Nürnberg sind die Sicherheitskräfte besonders alarmiert: Dort gibt es den Ermittlungsfall über einen Jugendlichen, der am 13. Oktober auf der Rolltreppe einer U-Bahn-Station von einem grünen Laserlicht geblendet worden sein soll. Als sich die Sehfähigkeit des Jugendlichen nach Wochen verschlechterte, wurde Anzeige erstattet. Er soll auf einem Auge fast seine ganze Sehkraft eingebüßt haben. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletztung gegen Unbekannt. Die Strafenvor Gericht sind freilich meistens milde – es werden meist Geldstrafen ausgesprochen.