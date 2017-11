Vermisste Frau aus Dettingen/Teck 20-Jährige ist wieder aufgetaucht

Von jbr 28. November 2017 - 06:14 Uhr

Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe für das Verschwinden der 20-Jährigen. Foto: dpa

Die vermisste 20-Jährige Laura K. aus Dettingen/Teck ist wieder wohlbehalten zurück bei ihrer Familie. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe für ihr zeitweiliges Verschwinden.

Dettingen/Teck - Die am Sonntagnachmittag in Dettingen/Teck verschwundene Frau ist wieder aufgataucht. Die Polizei hat die Öffentlichkeitsfahnung beendet, nachdem die 20-jährige Laura K. am Montagabend wohlauf in Filderstadt angetroffen worden sei. Die Hintergründe für ihr zeitweiliges Verschwinden werden nun ermittelt.

Wie die Polizei berichtet, war die 20-Jährige zusammen mit mehreren Angehörigen zu Besuch auf der Messe in Leinfelden-Echterdingen gewesen. Nach Absprache trennte sie sich am Sonntag gegen 14.30 Uhr von der Gruppe und kehrte danach aber nicht wieder zum vereinbarten Zeitpunkt um 15.30 Uhr zurück. Eine Fahndung der Vermissten in den Messehallen und auf dem gesamten Messegelände war ohne Erfolg verlaufen.