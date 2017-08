Fahndung mit Phantombild Im Keller vor Kindern onaniert

Von red/rmu 10. August 2017 - 14:17 Uhr

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Foto: Symbolbild/dpa

Mit Hilfe eines Phantombilds sucht die Kriminalpolizei nach einem Mann, der im Juli versucht haben soll, zwei Kinder in Sindelfingen in einen Keller zu locken.

Sindelfingen - Die Kriminalpolizei sucht mit einem Phantombild nach einem Mann, der sich am 29. Juli vor zwei Kindern in Sindelfingen (Kreis Böblingen) entblößt haben soll. Der Unbekannte hatte die Mädchen im Alter von neun und zehn Jahren vor deren Haus in der Spitzholzstraße angesprochen und war mit ihnen in das Treppenhaus des Gebäudes gegangen.

Dann forderte er die Kinder auf, ihn in den Keller zu begleiten. Sie blieben allerdings an der Eingangstür stehen, konnten jedoch trotzdem sehen, wie der Mann seine Hose herunterzog und onanierte. Die Kinder rannten schreiend davon.

Das Phantombild des Täters Foto: Polizei

Der Täter wird als 40 bis 60 Jahre alt beschrieben. Er soll weiß-graues Haar mit einer leichten Glatze am Hinterkopf, blaue Augen und eine durchschnittliche Statur gehabt haben. Der Mann trug ein helles, vermutlich hellblaues T-Shirt, eine blaue oder schwarze Hose mit seitlichen Taschen sowie schwarze Hosenträger. Er soll mit einer rauen Stimme leicht stotternd und gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Hinweise bitte an 07031/1300.