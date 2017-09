Facebook-Scherz über Hurrikan Irma Sheriff in Florida: „Schießen Sie nicht auf ‚Irma’“

Hurrikan Irma hat das Festland erreicht in Florida erreicht. Foto: AP

Ein Sheriff in Florida hat seine Landsleute auf Twitter davor gewarnt auf „Irma“ zu schießen. Er hatte damit auf eine Aufruf auf Facebook reagiert, der eigentlich als Scherz gedacht war. Der 22-Jährige „Witzbold“ hat sich nun dazu geäußert.

Miami - „Schießen Sie nicht auf ‚Irma’“ - mit dieser ungewöhnlichen Warnung hat sich ein Sheriff in Florida an seine Landsleute gewandt. Mit Schusswaffen lasse sich der Wirbelsturm nicht stoppen, twitterte der Sheriff Chris Nocco im Bezirk Pasco an der Westküste des US-Bundesstaats, am Wochenende. Waffengewalt könne in diesem Fall „gefährliche Nebenwirkungen haben“. Der Sheriff reagierte damit auf einen Aufruf auf Facebook, der eigentlich als Scherz gedacht war.

Der 22-jährige Ryon Edwards hatte unerwarteten Erfolg mit seiner Einladung zum gemeinsamen Schießen auf „Irma“: Mehr als 55.000 Menschen zeigten sich „interessiert“ an der Veranstaltung. Viele Facebook-Nutzer teilten Bilder von sich mit Tarnuniformen oder Waffen. Einer schlug vor, Irma mit einem Flammenwerfer entgegenzutreten. Andere verurteilten dagegen den Aufruf und kritisierten, Edwards nehme den Tod von Menschen in Kauf. „Es ist cool zu sehen, welches Echo das hier hervorgerufen hat“, schrieb Edwards daraufhin auf seiner Seite. „Aber mir ist klar geworden, dass die Hälfte der Welt keinen Sarkasmus versteht.“

In Florida hat die Waffenlobby breite Unterstützung, auch der Sheriff gilt als Befürworter.