Facebook-Präsenz für Ludwigsburg Die Seite „Ludwigsburg 07141" hat 4000 Fans

Von red 28. August 2017 - 14:09 Uhr

Die Ludwigsburger Redaktion von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten freut sich über 4000 Fans auf Facebook – und verlost zwei Mal zwei Karten für Jürgen von der Lippe.





Ludwigsburg - Journalismus ist ohne soziale Medien kaum noch denkbar. Auf keinem anderen Weg kann man schneller mit den Lesern kommunizieren. Und so ist die Facebook-Seite der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten für den Kreis Ludwigsburg ein wichtiges Portal geworden, und zwar in beide Richtungen. Die Nutzer schicken der Redaktion in Windeseile Bilder von Unwettern, lokalen Kuriositäten oder Themenideen.

Umgekehrt werden wichtige Artikel der Homepage von StZ und STN regelmäßig gepostet. Dazu Bilder des Tages und Tiere der Woche, Videos von Großevents wie aktuell dem Markgröninger Schäferlauf oder dem Elektromusik-Festival Electrique Baroque in Ludwigsburg. Inzwischen folgen über 4000 Fans dem Facebook-Auftritt der Ludwigsburger STZN-Redaktion.

Jürgen von der Lippe ist am 2. November in Ludwigsburg

Dafür will sich diese herzlich bei allen Followern bedanken – daher verlost die Redaktion zwei mal zwei Karten für den Auftritt von Jürgen von der Lippe am 2. November im Forum am Schlosspark mit seiner Show „Wie soll ich sagen...? “ ab 20 Uhr. Wie kann man mitmachen? Ganz einfach: Gehen Sie auf die Facebook-Seite „Ludwigsburg 07141“, den Link finden Sie am Ende des Artikels. Suchen Sie den Post zu den 4000 Fans und der Kartenverlosung, und schreiben Sie in die Kommentare Ihre Begründung, warum ausgerechnet Sie zu Jürgen von der Lippe wollen. Welchen Bezug haben Sie zu dem Komiker? Welche Geschichte, welche Erinnerung verbinden Sie damit?

Die Redaktion verwendet jeden Tag viel Zeit darauf, die Facebook-Seite zu pflegen, ständig aktuell zu halten und auch auf Anfragen zu reagieren. Eine kleine Auswahl von Bildern finden Sie oben – ob lustige Tierfotos, Großevents wie Dieter Thomas Kuhn im Schloss Ludwigsburg oder Liegestühle am Neckarstrand – die Facebookseite ist viel mehr als ein Portal zum Melden von Nachrichten. Es wird kontrovers diskutiert, etwa bei Geschichten über Hasskommentare in den sozialen Medien, es gibt viele Anregungen, Feedback und Kritik, aber auch Lob für die Redaktion.

Über 40 000 Menschen pro Woche erreicht

Interessant ist auch die tatsächliche Reichweite der Seite, die weit über die Zahl von 4000 Fans hinausgeht. So wurden in der vergangenen Woche über 42 000 Personen erreicht, am Tag sind es etwa 3400. Jede Woche kommen etwa 70 bis 100 neue Anhänger hinzu, es wird fleißig kommentiert und über den Gefällt-Mir-Button reagiert. Da können wir nur sagen: Dankeschön und weiter so!