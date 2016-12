Extremsport Big-Wave-Surfen Das ist die perfekte Welle

Von Tobias Schall 10. Dezember 2016 - 14:21 Uhr

Ein Bild für die Ewigkeit: Dieses Motiv ist 2013 um die Welt gegangen. Es zeigt Surf-Legende Garrett McNamara. Die Welle soll 30 Meter hoch gewesen sein.Foto: dpa

Nazaré in Portugal ist das Wimbledon der Wellen. Die größten Brecher der Erde gibt es hier vor der Küste – bis zu 30 Meter hoch können die Wellen sein. Es ist das Paradies für Big-Wave-Surfer. Es ist lebensgefährlich. Und ein gebürtiger Esslinger ist mittendrin.

Stuttgart - An einem Oktober-Tag in Nazaré hat Maya Gabeira ein Rendezvous mit dem Tod. Es ist der 23. Oktober 2013. Die Brasilianerin ist eine der besten Big-Wave-Surferinnen der Welt. Sie gehört zu diesen außergewöhnlichen Sportlern auf dem Brett, die weltweit Jagd auf die größten Brecher der Meere machen. An diesem Tag liegt sie vor Nazaré, Portugal, auf der Lauer. Es ist ein mythischer Ort des Surfens. Das Wimbledon der Wellen.

Dann kommen sie. Gabeira lässt sich mit dem Jetski in die Welle ziehen, der Ritt ­beginnt. Es sieht gut aus, aber nur kurz. Das Monster wirft sie ab, es ist zu bucklig, die Welle ist schlecht zu reiten. Sie stürzt, der Knöchel bricht, zwei Riesenwellen brechen über ihr. Ein Monster kommt selten allein. Riesenwellen rollen in Dreier- oder Vierersätzen an (Sets). Die erste Welle ist deshalb tabu, weil die Gefahr zu groß ist, wenn im Falle eines Abwurfs zwei, drei weitere Brecher folgen. Wie bei Gabeira. Lebensgefahr.

Begräbt einen dieses Bergmassiv aus Wasser, kann es das Ende sein. Die Urgewalt von 15 Meter hohen Ungetümen aus Wasser. 500 000 Tonnen wiegt eine Extremwelle, entsprechende Kräfte wirken bei diesen bis zu 70 Kilometer pro Stunde schnellen Wellen. Als wäre ein Tennisball im Vollschleudergang der Waschmaschine gelandet. Man wird ein wehrloser Spielball der Kräfte. „Wipe-out“ nennt sich ein Abgang. Sich klein machen, zusammenrollen, auf keinen Fall panisch werden.

In Nazaré brechen die größten Wellen der Welt

Bei Gabeira ist es zu spät. Sie verliert das Bewusstsein, ihre Rettungsweste wird zerfetzt, fliegt weg. Die Lebensretter im Wasser suchen nach ihr. Sie finden sie nicht. Verschluckt vom Meer. Schließlich wird sie doch noch entdeckt und leblos aus dem ­Waser gezogen. Am Strand gelingt es, sie wiederzubeleben. Sie hat überlebt.

Maya Gabeira ist jetzt 30 Jahre alt. Sie ist wieder im Ort Nazaré, 100 Kilometer nördlich von Lissabon. Zwei Monate konnte sie nach dem Unfall nicht laufen, zweimal wurde sie an der Bandscheibe operiert. Aber sie macht weiter. Auch im Winter 2016. Zu verlockend ist die Praia do Norte des 15 000-Einwohner-Dorfes. Warum? „Hier brechen einfach die größten Wellen der Welt! Außerdem ist es in Nazaré im Vergleich zu anderen Orten noch relativ leer. Das ist ein großer Vorteil, denn an anderen Spots musst du für jede Welle dieser Größe richtig kämpfen. Hier kannst du dich im ­Line-up in Ruhe auf deine Welle vorbereiten und sie dann nehmen, wenn du so weit bist. Das gibt mir zusätzlich Sicherheit“, hat sie bei ihrer ersten Rückkehr 2015 gesagt.

In Portugal hat im Oktober die Saison der Monsterjäger angefangen. Wenn draußen über dem Atlantik die Winterstürme toben, sitzen die extremsten Surfer der Welt auf gepackten Koffern. Sie analysieren die Wetterdaten, allzeit bereit aufzubrechen, wenn die Wetterlage so zu sein scheint, dass die Riesen anrollen könnten.

Akribische Vorbereitung ist das A und O

Die Maßeinheit ihres Wirkens sind Fuß: Von 20 Fuß an (circa sechs Meter) spricht man von Big-Wave-Surfen. Eine Handvoll Menschen reitet mittlerweile 20-Meter-Riesen, und sie träumen von Brechern von bis zu 100 Fuß, etwa 30 Metern. Das entspricht einem zehnstöckigen Hochhaus. Big-Wave-Surfer sind Grenzgänger, aber sie sind keine Hasardeure. Wie kein Skispringer auf einer Skiflugschanze beginnt, so stürzt sich niemand in Nazaré in die Fluten, der nicht auch dafür bereit ist.

Sicherheit ist das Wichtigste. Akribische Vorbereitung ist das A und O. Am Strand warten Mediziner und Sauerstoffflaschen, im Wasser Jetski-Piloten als Retter in der Not. Wie bei Maya Gabeira. Extreme Fitness ist überlebenswichtig, um die Wellen, die bockig wie eine schwere Buckelpiste sind, surfen zu können – und im Falle eines Abwurfs überleben zu können. Es geht darum, das Risiko zu minimieren. Nicht die Kontrolle zu verlieren. Techniken zum Überleben werden trainiert, Übungen, um nicht in Panik zu geraten und bei Puls 180 kontrolliert zu bleiben. Surfprofis trainieren für den Ernstfall deshalb auch Atemtechniken, ähnlich denen von Apnoetauchern.