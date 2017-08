Exhibitionist in Ludwigsburg Auf dem Parkplatz des Staatsarchivs masturbiert

Von red/pho 18. August 2017 - 13:27 Uhr

Die Polizei konnte den Exhibitionisten bislang nicht finden. Foto: dpa

Die Polizei sucht einen Mann, der in der Nacht auf Freitag auf dem Parkplatz des Staatsarchivs vor den Augen zweier Frauen masturbiert haben soll.

Ludwigsburg - Am Freitag kurz nach 00:30 Uhr ist es auf dem Parkplatz des Staatsarchivs in der Mathildenstraße in Ludwigsburg zu einem Zwischenfall mit einem Exhibitionisten gekommen.

Zwei 52 und 48 Jahre alte Frauen waren in ihren Wagen eingestiegen, um davon zu fahren. Plötzlich trat ein bislang Unbekannter vor das Fahrzeug. Er hatte seine Hose geöffnet und masturbierte wohl, wie die Polizei berichtet. Da der Parkplatz zu dieser Zeit stark besucht war, verließ der Täter das Sichtfeld der beiden Frauen, sobald ein Mann auf dem Parkplatz erschienen. Er nutzte aber immer wieder die Gelegenheit, vor das Auto zu treten und fortzufahren.

Polizei nahm Fahndung in der Stadt auf

Schließlich gelang es den Opfern, sich mit dem Auto zu entfernen, worauf sie anschließend die Polizei alarmierten. Die Polizei nahm die Fahndung in der Stadt auf. Ein Tatverdächtiger konnte jedoch nicht festgestellt werden. Der Unbekannte soll etwa 20 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er hat kurze, schwarze und glatte Haare.

Darüber hinaus trug der Täter ein graues Baumwollshirt und eine dunkle lange Jeans. Das Kriminalkommissariat Ludwigsburg bittet weitere Zeugen oder Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07141/18-9 zu melden.