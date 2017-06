Exhibitionist in Bietigheim Mann in Unterhose auf Straße unterwegs

Von cri 28. Juni 2017 - 16:04 Uhr

Der Mann soll zwischen 45 und 50 Jahre alt gewesen sein. Foto: dpa

Ein Fremder, der nur mit einem Slip bekleidet ist, fällt zwei Frauen auf. Als sie an ihm vorbeigehen, zieht er sein einziges Kleidungsstück herunter.

Bietigheim-Bissingen - Erneut hat sich ein Unbekannter in Bietigheim im Kreis Ludwigsburg vor zwei Frauen entblößt und unsittliche Handlungen an sich vorgenommen. Wie die Polizei mitteilt, trat der Exhibitionist am Montagabend gegen 21.30 Uhr in der Szekszardstraße auf. Eine 31-Jährige war mit ihrer Begleiterin unterwegs. Dabei fiel ihr der Fremde auf dem Gehweg auf, der nur mit einer Unterhose bekleidet war. Der etwa 45 bis 50 Jahre alte Mann zog die Hose herunter und zeigte sich obszön den Frauen.