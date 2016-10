Ex-VfB-Spieler Timo Werner „In Stuttgart gab es schon mal Döner in der Mittagspause“

Von mrz 05. Oktober 2016 - 14:05 Uhr

Läuft es bei Timo Werner im Trikot von RB Leipzig besser, weil er beim VfB Stuttgart zu oft Döner gegessen hat.Foto: Bongarts

Timo Werner zählte beim VfB Stuttgart bis zuletzt zu den größten Talenten der jüngeren Vergangenheit. Jetzt spielt er für RB Leipzig. Und hat seine Ernährung entscheidend umgestellt.

Stuttgart - Sechs Tore in 33 Spielen hat Timo Werner in der vergangenen Saison für den VfB Stuttgart erzielt. Im Sommer wechselte er zu RB Leipzig und blieb damit in der 1. Fußball-Bundesliga. Der Start beim wohl umstrittensten Erstligisten ist dem 20-Jährigen vollauf geglückt. Drei Tore in sechs Spielen stehen bisher zu Buche.

Mehr zum Thema

Gegenüber der „Sport Bild“ hat Timo Werner nun in einem Interview über seinen guten Lauf und Unterschiede zu seiner Zeit beim VfB gesprochen. Vor allem das Thema Ernährung steht dabei im Mittelpunkt.

Hier geht es zu unserem kompletten VfB-Angebot

„„In Stuttgart gab es früher schon mal einen Döner in der Mittagspause. Oder ich bin ins Restaurant gegangen und habe mir von der Karte bestellt, wonach mir gerade war“, sagt Timo Werner.

Deutlich gesünder lebt der Angreifer dagegen bei seinem neuen Verein: „In Leipzig werden im Trainingszentrum verschiedene Mahlzeiten angeboten: vegan, glutenfrei, laktosefrei, sowie eine Vollwert-Mahlzeit.“