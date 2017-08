Ex-VfB-Spieler Prozess um Attacke auf Kevin Großkreutz terminiert

Von red/dpa 03. August 2017 - 14:57 Uhr

Kevin Großkreutz war Anfang März in Stuttgart in eine wüste Schlägerei verwickelt. Foto: dpa

Nach seiner Party-Tour durch Stuttgart im Februar wurde der damalige VfB-Profi Kevin Großkreutz Opfer einer Prügel-Attacke. Das Amtsgericht Stuttgart hat den Prozess gegen zwei Verdächtige nun terminiert.

Stuttgart - Der Prozess um eine nächtlich Prügelattacke auf Fußballprofi Kevin Großkreutz startet nach Angaben des Amtsgerichts Stuttgart am 26. September. Einem 17- und einem 18-Jährigen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Großkreutz war bei einer Party-Tour in Stuttgart Ende Februar in eine Schlägerei verwickelt worden. Der 18-Jährige soll den Fußballprofi mit der Faust geschlagen haben, der heute 17-Jährige soll ihn getreten haben.

Großkreutz war laut Staatsanwaltschaft bewusstlos und musste ins Krankenhaus. Der ehemalige Nationalspieler werde voraussichtlich am ersten Prozesstag als Zeuge gehört, hieß es am Donnerstag am Amtsgericht. Die beiden einschlägig vorbestraften Verdächtigen bestreiten die Tat. Das Gericht hat vier Verhandlungstage angesetzt.

Die Schlägerei veranlasste den VfB Stuttgart, sich von Großkreutz zu trennen. Der heute 29-Jährige wechselte zu Darmstadt 98.