Ex-VfB-Spieler Polizei nimmt Großkreutz-Schläger fest

Von pav 07. April 2017 - 20:17 Uhr

Fußballer Kevin Großkreutz war gut ein Jahr beim VfB Stuttgart unter Vertrag.Foto: dpa

Gut einen Monat nach den nächtlichen Eskapaden des ehemaligen VfB-Profis Kevin Großkreutz wurden nun die mutmaßlichen Schläger aus dem Raum Esslingen und Göppingen festgenommen – beide Männer sitzen derzeit in Untersuchungshaft.

Stuttgart - Nachdem Kevin Großkreutz, damals noch beim VfB Stuttgart unter Vertrag, in der Nacht zum 28. Februar in eine Schlägerei am Wilhelmsplatz verwickelt worden war, hat die Stuttgarter Polizei nun die mutmaßlichen Täter festgenommen. Dies berichtet die „Bild“-Zeitung auf ihrer Homepage.

Demnach hätten die beiden 16 und 18 Jahre alten Männer gegen 2 Uhr morgens auf Kevin Großkreutz eingeschlagen – der 28-jährige Fußball-Weltmeister musste anschließend mit dem Rettungswagen in ein nahe liegendes Krankenhaus eingeliefert und ambulant versorgt werden.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigte gegenüber unserer Zeitung, dass sich beide Tatverdächtige gegenwärtig in Untersuchungshaft befinden – sie konnten an ihren Wohnorten im Raum Esslingen und Göppingen festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft ermittle derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Männer.

Nach dem Vorfall, bei dem neben Kevin Großkreutz auch Jugendspieler des VfB Stuttgart beteiligt gewesen sein sollen, wurde der Profi-Vertrag des 28-jährigen Rechtsverteidigers mit sofortiger Wirkung aufgelöst.