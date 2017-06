Ex-VfB-Spieler Kevin Großkreutz Emotionale Worte vor Neustart bei Darmstadt

Von red 13. Juni 2017 - 13:16 Uhr

Ex-VfB-Spieler Kevin Großkreutz freut sich auf sein Fußball-Comeback beim SV Darmstadt. Foto: Pressefoto Baumann

Eigentlich wollte sich Kevin Großkreutz nach seinem Aus beim VfB Stuttgart vom Profi-Fußball zurückziehen. Jetzt steht er doch wieder auf dem Platz – aber eine Botschaft muss er vorher noch loswerden.

Stuttgart - Nach seinem unrühmlichen Ende beim VfB Stuttgart steht Kevin Großkreutz vor seinem Neuanfang beim Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98.

Mehr zum Thema

Der 28-jährige frühere Dortmunder hatte nach seinem Aus bei den Schwaben im März zwar noch angekündigt, sich vorerst aus dem Profi-Fußball zurückziehen zu wollen. Doch dann kam alles ganz anders: Großkreutz hat sich dem SV Darmstadt 98 angeschlossen und einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 erhalten. Für die Mission Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga setzen die „Lilien“ auf den Kampfgeist und die Mentalität des Weltmeisters von 2014.

Großkreutz dankt Familie, Fans und Vereinen

Doch bevor er in Darmstadt wieder gegen den Ball tritt, bedankt sich Großkreutz bei allen Beteiligten für die große Unterstützung in einer emotionalen Zeit und blickt hoffnungsvoll in eine bessere Zukunft. Auf Instagram hat sich Großkreutz dazu in einem längeren Beitrag zu Wort gemeldet.

Großkreutz schreibt: „Ab Samstag geht es für mich nach Darmstadt!!! Ich möchte mich nochmal recht herzlich bei allen Dortmundern, Kölnern, Stuttgartern und aus vielen anderen Fanlagern in Deutschland bedanken!“

Worte an die VfB-Fans

An die VfB-Fans gerichtet schreibt Großkreutz: „Danke an die Stuttgarter Fans, die mich nicht vergessen haben und auch nur positiv sind“. Der Ex-VfB-Spieler verspricht allen seinen Unterstützern: „Für euch alle werde ich ab dem 19. Juni alles raushauen und probieren euch stolz zu machen.“

Der Vertrag zwischen Großkreutz und dem VfB war im Frühjahr aufgelöst worden. Damit reagierten die Schwaben auf einen folgenschweren nächtlichen Ausflug von Großkreutz mit Jugendlichen des VfB. Bei einem Angriff einer anderen Gruppe wurde Großkreutz verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.