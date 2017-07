Im Lokal des Ex-VfB-Spielers Jürgen Klopp zu Tisch bei Kevin Großkreutz

Von pav 04. Juli 2017 - 21:08 Uhr

Ein Bild aus ganz alten Tagen bei Borussia Dortmund: Kevin Großkreutz (links) und Trainer Jürgen Klopp. Foto: dpa

Überraschender Besuch im Restaurant des ehemaligen Spielers des VfB Stuttgart: Jürgen Klopp, Ex-Trainer beim BVB und nun beim FC Liverpool unter Vertrag, schaute bei Kevin Großkreutz in dessen Dortmunder Lokal „Mit Schmackes“ vorbei.

Stuttgart - „Wahre Freundschaften bleiben für immer bestehen“ – mit diesen Worten postete der Ex-VfB-Spieler Kevin Großkreutz ein Erinnerungsfoto auf Instagram und dokumentierte so den Besuch eines alten Weggefährten: Denn in diesen Tagen besuchte kein Geringerer als Großkreutz’ Ziehvater Jürgen Klopp das Lokal des 28-Jährigen, der in der kommenden Saison für den Zweitligisten SV Darmstadt 98 spielen wird.

Jürgen Klopp, derzeit als Trainer beim englischen Premier-League-Club FC Liverpool unter Vertrag, hatte Kevin Großkreutz in seiner Zeit bei Borussia Dortmund als Bundesligaspieler etabliert – gemeinsam gab es damals viele Erfolge zu feiern, unter anderem das Double in der Spielzeit 2011/2012 sowie im Jahr darauf den Einzug ins Finale der UEFA Champions League (1:2 gegen den FC Bayern München).

Umso glücklicher zeigte sich Großkreutz, dessen Zeit beim VfB Stuttgart vor wenigen Monaten unrühmlich zu Ende gegangen war, über den Besuch seines früheren Coaches – auch wenn der Weltmeister von 2014 selbst nicht anwesend war.

Unter das Bild mit Jürgen Klopp und zahlreichen Familienmitgliedern schrieb der Rechtsverteidiger auf Instagram: „Eltern und Bruder mit dem Coach. Wahre Freundschaften bleiben für immer bestehen. Danke für deinen Besuch im ‚Mit Schmackes‘, Coach!“