Ex-VfB-Spieler Delpierre „Pavard muss seine Leistung bestätigen“

Von Thomas Haid 11. Oktober 2016 - 15:22 Uhr

Benjamin Pavard gilt als großes Talent.Foto: Pressefoto Rudel

Der ehemalige VfB-Profi Matthieu Delpierre spricht über die Hintergründe des Transfers seines französischen Landsmannes.

Stuttgart - Der frühere VfB-Innenverteidiger Matthieu Delpierre (35) und der aktuelle VfB-Innenverteidiger Benjamin Pavard (20) haben manches gemeinsam: Sie kommen aus Frankreich, sie sind als Fußballer in den Jugendmannschaften von OSC Lille groß geworden und sie wechselten von dort aus nach Stuttgart. Naheliegend, dass Delpierre in die Verpflichtung von Pavard eingebunden war und dass die beiden in Kontakt stehen.