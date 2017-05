Ex-VfB-Spieler auf Instagram Großkreutz zeigt sich erstmals im Darmstadt-Trikot

Von red 05. Mai 2017 - 20:55 Uhr

Kevin Großkreutz fiebert schon mit Darmstadt.Foto: Screenshot Instagram/@fischkreutz

In der Bundesliga belegt Darmstadt den letzten Tabellenplatz. Das hält Neuzugang Kevin Großkreutz aber nicht davon ab, seine Vorfreude zu zeigen. Auf Instagram macht er sein erstes Darmstadt-Selfie.

Stuttgart - Er kann seine Vorfreude nicht verbergen: Ex-VfBler Kevin Großkreutz fiebert schon mit seinem neuen Verein SV Darmstadt.

Auf seinem Instagram-Account hat der 28-Jährige erstmals ein Foto gepostet, das ihn in einem Trikot der „Lilien“ zeigt. „Ich wünsche meinem neuen Verein SV Darmstadt für das morgige Spiel in München viel Erfolg“, schrieb Großkreutz dazu. Der Tabellenletzte Darmstadt trifft am Samstag auf den Spitzenreiter FC Bayern.

Nach der Trennung vom VfB Stuttgart hatte sich Kevin Großkreutz Darmstadt 98 angeschlossen. Großkreutz erhält vom Sommer an einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019.

Der 28-jährige frühere Dortmunder hatte nach seinem Aus beim Zweitligisten Stuttgart am 3. März noch angekündigt, sich vorerst aus dem Profi-Fußball zurückziehen zu wollen.

Der Vertrag mit dem VfB war aufgelöst worden. Damit reagierten die Schwaben auf einen folgenschweren nächtlichen Ausflug von Großkreutz mit Jugendlichen des VfB. Bei einem Angriff einer anderen Gruppe er verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.