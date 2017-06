Ex-VfB-Profi Timo Gebhart vor Wechsel zum TSV 1860?

Von red 06. Juni 2017 - 12:39 Uhr

Timo Gebhart, hier noch im Trikot des VfB Stuttgart, steht vor einem Wechsel zum TSV 1860 München.Foto: Pressefoto Baumann

Der TSV 1860 München kann sich derzeit vor Negativ-Schlagzeilen gar nicht retten. Jetzt soll der erste Zugang feststehen: Der ehemalige VfB-Profi Timo Gebhart.

Stuttgart - Erst am vergangenen Wochenende hat sich Timo Gebhart mal wieder in Stuttgart blicken lassen. In der Stadt also, in der der heute 28-Jährige von 2009 bis 2012 mit dem VfB seine größten Erfolge als Fußball-Profi feierte.

Kurz zuvor war bekannt geworden, dass Gebhart nicht mehr länger für den Drittligisten Hansa Rostock auflaufen will. Gebhart, der immer wieder durch Negativ-Schlagzeilen aufgefallen und im Januar 2015 wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von elf Monaten verurteilt worden war, soll nun einen neuen Verein gefunden haben.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, steht Timo Gebhart vor einem Wechsel zum TSV 1860 München. Dem Klub also, der zuletzt massiv in den Schlagzeilen stand und wegen ausgebliebener Zahlungen des Investors Hasan Ismaik direkt in die 4. Liga durchgereicht wurde.

Gebhart selbst wurde beim TSV 1860 ausgebildet, zählt noch immer zu einem der größten Talente, das die Löwen je hervorgebracht haben.