Ex-VfB-Profi Kevin Großkreutz sagt „Danke“

Von mrz 17. April 2017 - 15:52 Uhr

Kevin Großkreutz in seiner Zeit beim VfB Stuttgart.Foto: Pressefoto Baumann

Kevin Großkreutz und seine Zeit beim VfB Stuttgart endete eher unrühmlich. Jetzt hat sich der zukünftige Profi des SV Darmstadt 98 in einer längeren Botschaft zu Wort gemeldet.

Stuttgart - Bald ist es zwei Monate her, dass Kevin Großkreutz und der VfB Stuttgart getrennte Wege gingen. Eine emotionale Zeit für alle Beteiligten, vor allem aber für den Weltmeister von 2014. Jetzt hat sich Großkreutz, der in der kommenden Saison beim SV Darmstadt 98 wieder ins Profigeschäft zurückkehren möchte, in einem längeren Beitrag zu Wort gemeldet.

Die große Botschaft dabei, lautet „Danke“. Großkreutz schreibt: „Liebe Fans und Freunde, nach einigen Wochen der „Ruhe“ möchte ich mich kurz bei Euch melden. Danke, Danke, Danke - der Zuspruch, die Liebe, die helfenden, aufmunternden Worte und die Unterstützung aus dem ganzen Land waren bzw. sind kaum in Worte zu fassen.“

Großkreutz wünscht dem VfB einen Sieg

Besonderen Dank schickt er an seinen Herzensverein, hat aber auch den VfB Stuttgart nicht vergessen und schreibt seinem Ex-Klub am Ostermontag: „Nun wünsche ich Euch noch schöne (Rest-) Ostern und dem VfB heute Abend wichtige Punkte.“

Der VfB Stuttgart spielt am Abend bei Arminia Bielefeld (hier gibt es alle Informationen zum Spiel) und benötigt jeden Zähler für die schnelle Rückkehr in die 1. Fußball-Bundesliga.