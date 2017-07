Ex-Stürmer des VfB Stuttgart Warum Jürgen Klinsmann nur bei Hertha BSC Mitglied ist

Von red/dpa 25. Juli 2017 - 16:04 Uhr

Jürgen Klinsmann und seine emotinale Bindung zu Hertha BSC Berlin. Foto: KEYSTONE

Beim VfB Stuttgart ist Jürgen Klinsmann eine Legende. Dabei hat der einstige Stürmer vor allem zu einem Klub eine emotionale Verbindung – zu Hertha BSC Berlin.

Berlin - Der frühere Weltmeister Jürgen Klinsmann hat Hertha BSC zum 125. Geburtstag gratuliert und die außergewöhnliche Bedeutung des Vereins für seine Familie betont. „Hertha ist und bleibt für uns Klinsmänner ein ganz besonderer Club - und dass mein Sohn Jonathan jetzt dort spielt, würde den Opa emotional bewegen und mit besonderem Stolz erfüllen“, sagte der 52 Jahre alte Klinsmann der „Bild“ und „BZ“ (Dienstag). „Für mich schließt sich ein Kreis.“

Sein Vater sei im brandenburgischen Eberswalde nahe Berlin aufgewachsen und „immer großer und treuer Hertha-Fan“ gewesen. Sohn Jonathan hatte jüngst seinen ersten Profivertrag als Torwart beim Fußball-Bundesligisten unterschrieben.

Im Alter von acht Jahren habe er als erstes Spiel im Stadion das Duell von Hertha beim VfB Stuttgart gesehen, dass die Berliner mit 0:4 verloren, berichtete Klinsmann senior. „Die emotionale Beziehung zu Hertha blieb und deshalb ist Hertha auch der einzige Verein auf der ganzen Welt, bei dem ich Mitglied bin.“ Hertha feiert seinen Geburtstag an diesem Dienstag unter anderem mit einem Festakt im Roten Rathaus, am Samstag steht das Jubiläumsspiel gegen den FC Liverpool an.