Ex-Schalker als Wechselkandidat Der VfB Stuttgart will Dennis Aogo

Von Heiko Hinrichsen 09. August 2017 - 11:44 Uhr

Aogo bekam bei Schalke keinen neuen Vertrag, ist derzeit ohne Verein. Foto: Bongarts

Der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart will offenbar den 30 Jahre alten, derzeit vereinslosen Routinier Dennis Aogo verpflichten. Damit würden die Stuttgarter auch auf die Verletzung ihres Linksverteidigers Emiliano Insua reagieren.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart steht nach Informationen unserer Zeitung offenbar kurz vor der Verpflichtung des derzeit vereinslosen Linksverteidigers Dennis Aogo. Der 30-Jährige, der zuletzt für den FC Schalke 04 spielte, ist derzeit ohne Verein, denn er bekam bei den Gelsenkirchenern keinen neuen Vertrag. Aogo spielte insgesamt zwölf Mal für die deutsche Fußball-Nationalelf und könnte die erste Verpflichtung des neuen VfB-Managers Michael Reschke sein, der offiziell erst am Freitag seinen Dienst in Bad Cannstatt antritt.

Mit Aogo würde der VfB auf der linken Abwehrseite auch auf den Ausfall von Emiliano Insua reagieren. Der Argentinier zog sich beim Testspiel der Stuttgarter an diesem Sonntag in Reutlingen gegen den spanischen Erstligisten Betis Sevilla (1:2) eine tiefe Risswunde im rechten Knie zu und fällt kurz vor dem ersten Pflichtspiel der Saison, dem Auftritt des VfB in der ersten Runde des DFB-Pokals am Sonntag beim Viertligisten Energie Cottbus, mehrere Wochen lang aus.

Mit dem 22 Jahre jungen Ailton hat der VfB bereits einen weiteren Linksverteidiger als Insua-Ersatz aus Estoril verpflichtet. Käme Aogo, der in seiner Karriere auch schon im defensiven Mittelfeld gespielt hat, wäre dies daher ein Rückschlag für den jungen, vom Reschke-Vorgänger Jan Schindelmeiser verpflichteten Brasilianer, dem Fitnessprobleme nachgesagt werden.