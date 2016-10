Ex-Ministerpräsident Oettinger soll EU-Haushaltskommissar werden

Von red/AFP 28. Oktober 2016 - 17:51 Uhr

Günther Oettinger soll EU-Kommissar für den Haushalt werden.Foto: dpa

Jean-Claude Juncker will Günther Oettinger zum EU-Haushaltskommissar ernennen. Damit würde der frühere baden-württembergische Ministerpräsident den Posten von Kristalina Georgiewa übernehmen.

Brüssel - Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger soll in der Kommission das Haushaltsressort übernehmen. Da EU-Vizepräsidentin und Haushaltskommissarin Kristalina Georgiewa das Amt wegen ihres Wechsels zur Weltbank niederlege, habe er Oettinger gebeten, Georgiewas Posten zu übernehmen, erklärte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Freitag in Brüssel.

Oettinger ist derzeit EU-Kommissar für digitale Wirtschaft. Nach seiner Zeit als baden-württembergischer Ministerpräsident war der CDU-Politiker Anfang 2010 in die EU-Kommission gewechselt.

Georgiewa hatte sich zwischenzeitlich Chancen auf die Nachfolge von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon ausgerechnet. Sie stieg erst spät in das Rennen um den Posten ein, gewählt wurde der Portugiese António Guterres. Die Ökonomin Georgiewa war schon einmal als Vize-Präsidentin der Weltbank und später als EU-Kommissarin für humanitäre Hilfe tätig. 2014 übernahm sie den Posten der EU-Haushaltskommissarin.