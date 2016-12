Evakuierung in Stuttgart-Ost Haus wegen reizender Dämpfe geräumt

Von red 14. Dezember 2016 - 18:01 Uhr

In der Ostendstraße im Stuttgarter Osten hat die Feuerwehr am Mittwochabend ein Haus geräumt. Mehrere Personen hatten zuvor über Atemwegs- und Augenreizungen geklagt.





Stuttgart-Ost - Mehrere Personen sind am Mittwochabend in einem Haus an der Ostendstraße in Stuttgart-Ost durch reizende Dämpfe verletzt worden. Um was es sich bei dem ausgetretenen Stoff handelt, ist noch nicht klar.

Wie die Polizei berichtet, hatten Mitarbeiter einer Praxis gegen 16.25 Uhr den Notruf gewählt und berichtet, dass mehrere Personen über Atemwegs- und Augenreizungen klagen würden. Rettungskräfte räumten das Haus und kümmerten sich vor Ort um etwa 20 bis 30 Personen.

Woher die reizenden Dämpfe stammen, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu sind noch im Gange. Die Ostendstraße war während des Einsatzes in Richtung Ostendplatz gesperrt.