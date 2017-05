Eurovision Song Contest 2017 Diese 18 Nationen wollen ins Finale

Von Philipp Johannßen 09. Mai 2017 - 14:49 Uhr

Am Dienstagabend treten die ersten 18 Nationen beim Eurovision Song Contest in Kiew an, um einen von zehn Plätzen für das Finale zu ergattern. Auch Australien will dann wieder mitmischen.





Kiew - Beim Eurovision Song Contest 2017 in Kiew stehen am Dienstagabend die ersten Entscheidungen an. 18 Nationen trällern ab 21 Uhr im ersten Halbfinale um einen von zehn Plätzen im Finale am Samstag. Dort werden dann neben den gesetzten „Big Five“ (Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich) und Gastgeber Ukraine insgesamt 26 Künstler antreten.

Sieben Absagen und zwei Rückkehrer

Drei der kleinsten Nationen Europas sind in diesem Jahr nicht dabei: Luxemburg, Andorra und Monaco haben ihre Teilnahme abgesagt. Gleiches gilt für die Slowakei, Bosnien und Herzegowina und die Türkei. Wegen eines dreijährigen Einreiseverbots gegen Sängerin Julija Samoilowa hat Russland seine Teilnahme und die Übertragung der Veranstaltung im Fernsehen abgesagt. Zurück im Konzert der Nationen sind hingegen Portugal und Rumänien, die im vergangenen Jahr in Stockholm pausierten.

Schweden und Portugal zählen zu den Favoriten

Unter den 18 Halbfinalisten am Dienstagabend sind auch Schweden und Portugal. Die englischen Buchmacher sehen die beiden Länder im erweiterten Favoritenkreis. Auch Armenien hat demnach gute Chancen auf einen der vorderen Plätze im Finale. Das zweite Halbfinale findet am Donnerstag um 21 Uhr statt. Alle Teilnehmer des erstens Halbfinales und ihre Titel gibt es in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich durch!