Eurovision Song Contest 2017 Das sind die Favoriten

Von Philipp Johannßen 09. Mai 2017 - 16:09 Uhr

Unter den Buchmachern klarer Favorit auf den Sieg in Kiew: Francesco Gabbani.Foto: AP

Die englischen Buchmacher haben einen klaren Favoriten für den Sieg beim Eurovision Song Contest ausgemacht. So viel sei verraten: Deutschland ist es nicht.

Kiew - Die englischen Buchmacher haben in den vergangenen Jahren beim Eurovision Song Contest die Sieger oft bereits im Vorfeld ausgemacht. So beispielsweise beim ESC 2010 in Oslo bei Lena Meyer-Landrut mit „Satellite“: Für einen Einsatz von einem Pfund gab es damals von den Wettanbietern nur 2,75 Pfund zurück. Der diesjährige Favorit der Buchmacher hat eine noch geringere Quote. Für einen Pfund Wetteinsatz gibt es im Gewinnfall gerade mal 1,60 bis 1,73 Pfund zurück.

151 Pfund für einen deutschen Sieg

Wer dagegen auf einen Sieg der deutschen Teilnehmerin Levina („Perfect Life“) ein Pfund setzt und gewinnt, würde 151 Pfund bekommen. „Germany Twelve Points“ mehrfach am Samstag zu hören, dürfte laut den britischen Buchmachern also reichlich unwahrscheinlich werden.

Eine Platzierung im unteren Drittel ist, wenn man die Quoten betrachtet, wahrscheinlicher. Zwei feststehende Finalteilnehmer bewerten die Anbieter allerdings noch schlechter: Im Falle eines Sieges von Spanier oder Gastgeber Ukraine gäbe es für einen Pfund Einsatz satte 301 Pfund zurück.

Ein klarer Favorit

Für die Buchmacher kommt der Siegertitel in diesem Jahr aus Italien. Francesco Gabbani gilt als klarer Favorit mit seinem Titel „Occidentali´s Karma“. Dahinter folgt der Portugiese Salvador Sobral mit „Amar Pelos Dois“. Bei 5,5:1 bis 7:1 liegt die Quote für den Mann aus Lissabon.

Seit Jahren zählt Schweden zu den Top-Nationen beim ESC. Auch in diesem Jahr räumen die Wettanbietern dem sechsfachen Titelträger (zuletzt 2015) wieder gute Chancen ein. Robert Bengtsson darf sich mit „I Can´t Go On“ auf die Spuren von Abba, Måns Zelmerlöw und Co. begeben. Elf Pfund gibt es im Falle eine Sieges für einen Pfund Einsatz. Hinter Schweden folgen zwei Nationen im weiteren Kreis der Titelanwärter, die bislang noch nie den ESC gewinnen konnten.

Kristian Kostov geht für Bulgarien ins Rennen. Sein Song „Beautiful Mess“ (Quote 13:1) könnte dabei in Kiew ebenso gut als Geheimfavorit durchgehen wie „Fly with me“ von Artsvik. Für einen Erfolg der Armenierin würden die englischen Buchmacher für einen Einsatz von einem Pfung rund 17 Pfund zurückzahlen.

Ganz und gar chancenlos sehen die Buchmacher hingegen Malta, Georgien, Tschechien, San Marino, Montenegro, Litauen und Albanien. Mit 501:1 haben sie die höchsten Quoten.