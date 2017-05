Eurovision Song Contest 2017 Das ist unsere Prognose für das Finale

Von Simon Rilling 12. Mai 2017 - 14:33 Uhr

Beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Kiew treten 26 Nationen gegeneinander an. Was taugt und was nicht? Wir wagen eine Prognose, wie Europa an diesem Samstag abstimmen wird.





Kiew - Nun stehen sie fest: Die 26 Länder, die am Samstag (13. Mai) im Finale des Eurovision Song Contest (ESC) 2017 in Kiew stehen. Und in der ukrainischen Hauptstadt wird sich dieses Mal alles um die Liebe drehen – in diesem Jahr warten beim ESC nämlich viele Nationen mit Balladen auf.

Was taugt und was nicht? In unserer Bildergalerie wagen wir eine Prognose, wie Europa an diesem Samstag (ARD, 21 Uhr) abstimmen wird.